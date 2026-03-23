Kallas explora con el ministro de Exteriores de Irán "vías diplomáticas" para una desescalada en Oriente Próximo

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas - FREDERIC GARRIDO-RAMIREZ

BRUSELAS 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha explorado en una llamada con el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, "vías diplomáticas" para una desescalada en Oriente Próximo, región inmersa en una guerra tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán del pasado 28 de febrero.

Así lo ha desvelado en una rueda de prensa desde Bruselas el portavoz de Exteriores de la UE, Anouar El Anouni, que ha detallado que la jefa de la diplomacia europea mantuvo ese domingo llamadas con sus homólogos de Turquía, Qatar y Corea del Sur sobre la situación en Oriente Próximo, y que también habló con el ministro de Exteriores de Irán.

"Estos contactos forman parte de los esfuerzos continuos de la UE por explorar vías diplomáticas para avanzar", ha proseguido explicando, afirmando que en todas estas llamadas hizo "un claro llamamiento a la desescalada y a la máxima contención", y defendió que "cualquier gesto en esa dirección es bienvenido".

"Seguimos en contacto constante con nuestros socios en la región y otros países, como han visto, incluido Irán, para seguir trabajando en la desescalada y en salvaguardar la estabilidad regional, la seguridad y el respeto del Derecho internacional", ha añadido El Anouni.

Preguntado sobre detalles específicos de la llamada entre Kallas y Araqchi, no ha querido entrar en "el contenido de lo discutido a nivel diplomático", y ha recalcado la apuesta de la UE por una desescalada y "la urgente necesidad de garantizar y reabrir el estrecho de Ormuz".