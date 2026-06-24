Kallas nombra como su 'número dos' a la neerlandesa Kajsa Ollongren en sustitución de la española Beatriz Martínez

La Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, con su nueva 'número dos', la neerlandesa Kajsa Ollongren. - SEAE

BRUSELAS 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, ha nombrado este miércoles como su 'número dos' a la actual representante especial de la UE para los Derechos Humanos, la neerlandesa Kajsa Ollongren, que sustituye así a la española Beatriz Martínez Carbonell, en el cargo desde febrero de 2025.

Así lo ha anunciado la propia jefa de la diplomacia europea en un mensaje en redes sociales, en el que ha asegurado que le complace anunciar que Ollongren, que "tiene 30 años de experiencia en el servicio público", será la nueva secretaria general del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE).

"Kajsa aporta 30 años de experiencia en el servicio público, la diplomacia y la gestión de organizaciones, incluidos los cargos de ministra de Defensa, ministra del Interior y secretaria general del Ministerio de Asuntos Generales de los Países Bajos. Su liderazgo será un gran activo para afrontar los retos que tenemos por delante. Espero trabajar juntos", ha indicado en su mensaje.

Tras el relevo de Josep Borrell como Alto Representante, con la nueva legislatura europea, la estonia Kaja Kallas pasó a ser la jefa de la diplomacia de la Unión, que después designó como número dos a la española Martínez Carbonell, con una amplia carrera en el SEAE, donde ha ostentado diversos puestos los últimos 16 años. De este modo, España pierde el puesto de 'número dos' de la diplomacia europea.