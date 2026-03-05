Kallas plantea que Ucrania comparta con países del Golfo su experiencia derribando drones

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, antes de asistir al Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) extraordinario convocado telemáticamente para abordar la escalada del conflicto en Irán - FREDERIC SIERAKOWSKI

BRUSELAS, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha señalado que Ucrania puede compartir sus conocimiento sobre la intercepción de drones con los países del golfo Pérsico, ahora bajo los ataques que está lanzando Irán en represalia a la ofensiva de Estados Unidos e Israel iniciada el 28 de febrero.

En declaraciones a los medios antes de presidir la reunión de ministros de Exteriores extraordinaria convocada este jueves para encontrar una respuesta conjunta al conflicto abierto en Oriente Próximo, Kallas ha apuntado a que en lo que respecta a la producción de drones y de sistemas antidrones, Ucrania tiene un conocimiento adquirido que puede compartir los países del Golfo.

"En lo que respecta a los drones y a los interceptores de drones, Ucrania ha sido realmente capaz de producir y también puede compartir este conocimiento con los países del Golfo para impulsar esta producción", ha sostenido, recordando que como "ahora todo el mundo" tiene necesidad de defensa aérea, puede haber "un problema con la producción".

Según ha desvelado Kallas, a los países del golfo Pérsico "les ha sorprendido cuánto está ayudando Ucrania", teniendo en cuenta que está "bajo fuertes ataques todo el tiempo" desde el inicio de la invasión rusa.

Preguntada sobre qué puede aportar la Unión Europea en este conflicto, la política estonia ha respondido que por el momento están ayudando a los civiles y están ofreciendo asistencia consular, pero que en el Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) de este jueves, los Veintisiete discutirán "cuáles son las necesidades y también en qué ámbitos se puede intervenir".

"NO HAY LUGAR PARA EL PÁNICO"

Sobre el cierre del estrecho Ormuz, por donde transita aproximadamente el 20% del consumo mundial de líquidos petrolíferos, Kallas ha descartado que la situación en Oriente Próximo ponga en peligro la seguridad del suministro en la UE, aunque sí ha advertido del alza de los precios del barril de crudo, que "tendrá un impacto más amplio".

"Pero ahora mismo no vemos eso todavía. Así que no hay lugar para el pánico", ha añadido la Alta Representante de la UE, después de haber señalado que la seguridad del estrecho de Ormuz y de las rutas comerciales "es fundamental tanto para la Unión Europea como para Irán", que es quien está impidiendo el paso de embarcaciones.

Sobre el objetivo de la operación lanzada por Estados Unidos e Israel en Irán, que entre varios argumentos han esgrimido la posibilidad de que haya un cambio de régimen en Teherán, Kallas ha subrayado que con cada guerra de este tipo en Oriente Próximo se ha constatado que "no es tan fácil".

Se ha mostrado escéptica con que "un día hay guerra y al siguiente hay democracia", apuntando a que "normalmente, los regímenes tiemblan desde dentro, no por los ataques externos". "Pero, por supuesto, el régimen se ha debilitado considerablemente, lo que también brinda al pueblo iraní la oportunidad de decidir su propio futuro", ha añadido.

Con todo, Kallas ha recordado que el domingo, durante otra reunión extraordinaria de ministros de Exteriores, se logró aprobar un comunicado conjunto, y que en esta ocasión espera acordar una declaración común con los Estados miembro y también con los países del Golfo que participan en el encuentro telemático de este jueves.