Zelenski aborda con el rey de Bahréin una posible cooperación en la defensa contra drones iraníes

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha mantenido destacado la experiencia de su país en la defensa antiaérea durante una conversación telefónica que ha mantenido este miércoles con el rey de Bahréin, Hamad bin Isa al Jalifa, en la que han abordado una posible cooperación mientras Manama hace frente a los ataques iraníes contra bases y ubicaciones ligadas a Estados Unidos en su territorio, de igual modo que Qatar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.

"Al igual que Bahréin, Ucrania no quería experimentar esto, pero comprendemos bien lo que son los constantes ataques con misiles y drones y cómo contrarrestarlos", ha subrayado Zelenski en la llamada, según el comunicado publicado al respecto por la Presidencia ucraniana.

Al hilo, el texto difundido por Kiev recoge que ambos jefes de Estado han abordado "la posible cooperación en este ámbito y han acordado que los equipos de Ucrania y Bahréin se mantendrían en contacto".

Por su parte, la agencia de noticias estatal bahreiní, BNA, se ha hecho eco también de la conversación entre ambos líderes y ha informado de que Al Jalifa ha afirmado que "la postura del Reino es adherirse al camino de la paz y apoyar todo aquello que mejore la seguridad y la estabilidad en la región y en el mundo". Asimismo, el monarca ha expresado "su profunda gratitud y aprecio" a Zelenski por cuenta de su "sincero apoyo" a Manama.

La llamada entre los dirigentes bahreiní y ucraniano ha tenido lugar el mismo día en el que este último ha mantenido conversaciones con otros actores de la región, como Jordania y Kuwait, según él mismo ha informado en redes sociales, donde ha manifestado haber tratado también con éstos países el impacto de los misiles y drones iraníes.

"Todos ellos se enfrentan a un serio desafío y lo expresan abiertamente: los drones de ataque iraníes son los mismos "shaheds" que han estado atacando nuestras ciudades, pueblos y nuestra infraestructura ucraniana durante esta guerra", ha subrayado Zelenski en dicha publicación.