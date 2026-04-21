Kallas rechaza que haya un "doble rasero" de la UE por no sancionar a Israel: "No podemos hacerlo todo"

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, en una rueda de prensa tras el Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) celebrado este martes en Luxemburgo. - FRANCOIS LENOIR

BRUSELAS, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para política Exterior, Kaja Kallas, ha rechazado las acusaciones de que Bruselas aplica un doble rasero por criticar las violaciones del Derecho Internacional de Israel pero no adoptar medidas como la suspensión de su Acuerdo de Asociación, alegando que el bloque comunitario es el actor internacional que más está apoyando a Palestina.

"Cada vez que alguien plantea esta cuestión del doble rasero, les pregunto cuánto están haciendo ellos por Gaza y los palestinos. Y habitualmente la acción de la Unión Europea lo supera", ha afirmado Kallas en rueda de prensa tras el Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) celebrado este martes en Luxemburgo.

La jefa de la diplomacia europea ha confirmado que aunque varios Estados miembro han propuesto hoy la suspensión total o parcial del Acuerdo de Asociación con Israel, así como restricciones al comercio procedente de los asentamientos en Cisjordania, ninguna de las dos iniciativas ha prosperado porque requerían unanimidad o mayoría cualificada.

Pero en su opinión, esto no quita que la UE ha sido "el mayor apoyo del pueblo palestino" y que está "haciendo mucho". "Sí, no hay acuerdo total en todos estos temas. Pero, por ejemplo, la suspensión del Acuerdo de Asociación ¿detendrá la expansión en Cisjordania? Probablemente tampoco. Así que centrémonos en los temas en los que sí tenemos acuerdo, que son mucho", ha añadido.

Kallas ha rechazado además que la imagen de la UE esté deteriorándose a nivel global por su gestión del conflicto. "Lo que experimento viajando por el mundo es lo contrario: nuestra credibilidad está creciendo", ha sostenido.

Así las cosas, ha reconocido que la presión sobre Europa se ha multiplicado en un contexto en el que Estados Unidos está retirando su ayuda en múltiples frentes, pero ha advertido que la UE "no puede hacerlo todo". Ha lamentado que la UE también tiene sus "preocupaciones", como la guerra en Ucrania, para la que piden apoyos a sus socios

"Somos los mayores contribuyentes en Sudán, los mayores en Somalia, en términos de misiones allí. Pero donde tenemos un problema, que es Ucrania, estamos (casi) solos y somos el mayor apoyo allí", ha concluido.