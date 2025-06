Kallas rechaza que Putin medie entre Irán e Israel: "Rusia no puede mediar si no cree en la paz"

BRUSELAS 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europa para Política Exterior, Kaja Kallas, ha rechazado de plano este martes que el presidente ruso, Vladimir Putin, ejerza un papel de mediador entre Israel e Irán, como sugirió Estados Unidos.

"Rusia no es nadie y el presidente Putin no es alguien que pueda hablar de paz y no es mediador que realmente pueda ser considerado", ha asegurado la jefa de la diplomacia europea en rueda de prensa desde Bruselas tras la cita de ministros de Exteriores de la UE por videoconferencia para abordar el choque entre Israel e Irán.

"Rusia no puede ser mediador si no cree en la paz", ha resumido tras recordar además que el vínculo entre Teherán y Moscú a la hora de cooperar para la guerra en Ucrania.

AVANZAR CON EL TOPE AL PRECIO DEL CRUDO RUSO

Respecto a los planes de la UE para aprobar la rebaja del tope al petróleo ruso a 45 dólares, una medida que buscaba adoptar en el seno del G7, con el apoyo de Estados Unidos, Kallas ha insistido en que los europeos tiene que seguir adelante con la medida pese a que Washington no acabe respaldándola.

"Creo que deberíamos seguir adelante con la limitación del precio del petróleo, sobre todo por las tensiones que también hay en Oriente Próximo", ha señalado.

La responsable de Exteriores de la UE ha apuntado así que la inestabilidad en la región tras el choque entre Israel e Irán, puede llevar a un escenario en el que el alza en los precios del petróleo beneficie a Rusia.