Kallas reclama financiación propia para el muro antidrones en el flanco este de la UE

La Alta Representante de Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, en una rueda de prensa tras una reunión del Colegio de Comisarios en Bruselas. - CHRISTOPHE LICOPPE / EUROPEAN COMMISSION

BRUSELAS 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha reclamado este lunes financiación propia para el proyecto de un muro antidrones que refuerce el flanco este de Europa ante la oleada de incursiones de drones y cazas.

"En primer lugar, necesitamos sensores. Necesitamos sistemas antidrones. También necesitamos interceptores y por lo tanto, está claro lo que necesitamos. Para ponerlo en marcha, también necesitamos financiación", ha señalado la jefa de la diplomacia europea de viaje en Ucrania, donde ha valorado la experiencia ucraniana para desarrollar capacidades de lucha contra drones.

Kallas ha insistido en que de acuerdo a las soluciones tecnológicas existentes el proyecto "no debería llevar años" y ha recalcado que la experiencia de Kiev pone de manifiesto que "es bastante más fácil de poner en marcha" este proyecto.

"Creo que la lección que nos enseña Ucrania es que, en realidad, hay que combatir los drones que se acercan con medios menos sofisticados que los misiles", ha resumido. "Lo que tenemos que hacer ahora es encontrar la financiación y seguir adelante con el proyecto", ha explicado la ex primera ministra estonia.

Bruselas presentará esta semana la 'hoja de ruta' que establecerá el proyecto de 'Centinela Oriental' con el que quiere reforzar el flanco este en todos sus aspectos, desde la incursión de drones, hasta la respuesta a la flota fantasma rusa en el Báltico o el riesgo de una agresión armada terrestre.

La 'hoja de ruta' contará con hitos y objetivos concretos para elevar la preparación ante amenazas de seguridad con el horizonte de 2030. "Esto se debe a que vemos que Rusia no ha cambiado sus objetivos en cuanto a reescribir la arquitectura de seguridad de Europa", ha dicho, en referencia a los ataques híbridos contra los países europeos. "Realmente están jugando con fuego y que realmente están intensificando sus acciones", ha reconocido.