Kallas ve una "oportunidad" en el alto el fuego en Líbano pero lamenta su "precariedad" tras morir un 'casco azul'

Archivo - La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, en una rueda de prensa tras el Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) celebrado este martes en Luxemburgo. - FRANCOIS LENOIR - Archivo

BRUSELAS, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha celebrado que el pacto para un alto el fuego entre Israel y Líbano es una "oportunidad" para el cese de las hostilidades, pero ha lamentado que el ataque contra la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) que ha dejado un 'casco azul' serbio muerto y dos españoles heridos evidencia la "naturaleza precaria" de lo acordado.

En un mensaje en redes sociales, la jefa de la diplomacia europea se ha referido al acuerdo alcanzado este jueves entre Líbano e Israel para un alto el fuego supeditado al cese total de los ataques del partido milicia-chií libanés Hezbolá y a la evacuación de todos sus miembros del sector sur del río Litani.

"El último alto el fuego entre Israel y Líbano ofrece una oportunidad para prevenir un retorno a hostilidades a gran escala", se ha congratulado, para acto seguido lamentar la muerte de un 'caso azul' de la FINUL.

"La muerte de cascos azules de la FINUL y los enfrentamientos continuos subrayan la naturaleza precaria de lo que se acordó", ha señalado la política estonia, que también ha defendido la necesidad de fortalecer el Estado libanés, empoderar sus instituciones y restaurar su monopolio sobre el uso de la fuerza para "reducir la amenaza" de Hezbolá.

Kallas ha hecho referencia a la decisión adoptada este mismo jueves por los Veintisiete por la que acuerdan desembolsar 100 millones de euros para reforzar las capacidades defensa de las Fuerzas Armadas Libanesas (FAL) para "vigilar, controlar y garantizar" la seguridad de Líbano y para "mantener el monopolio estatal de las armas" y asegurar la protección de los civiles.

ESPAÑA CONFÍA EN QUE SE RESPETE EL ALTO EL FUEGO

También se ha referido al alto el fuego el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha condenado el ataque sufrido por la FINUL en el que han resultado heridos dos militares españoles, además de fallecer un 'casco azul' serbio, y ha confiado en que a partir de ahora se cumpla el alto el fuego acordado la víspera por Israel y Líbano con la mediación de Estados Unidos.

"Nuestra condena más absoluta a la violencia y todo nuestro apoyo a quienes se juegan la vida por defender la paz bajo la bandera de las Naciones Unidas", ha sostenido el jefe del Ejecutivo en un mensaje en la red social 'X' después de que este miércoles se produjeran "cuatro ataques de mortero" contra la base española Miguel de Cervantes, en Marjayún.

"Esperamos que todas las partes cumplan íntegramente el alto al fuego anunciado ayer y que las hostilidades terminen", ha confiado Sánchez, subrayando que "la paz es el único futuro" para Líbano, donde España tiene desplegados más de 600 efectivos en la FINUL.

También se ha sumado a la condena el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, quien ha trasladado sus "condolencias al pueblo y el Gobierno serbios" por la muerte del 'casco azul' y sus "mejores deseos" de recuperación a los heridos.

ITALIA: ISRAEL TAMBIÉN DEBE RENUNCIAR A UNA ESCALADA

En este sentido, el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, ha expresado el apoyo de su país al alto el fuego entre Líbano e Israel, reiterando su "plena disponibilidad" para ser parte "del fortalecimiento de las instituciones y de las Fuerzas Armadas libanesas".

Eso sí, ha advertido de que "para defender el alto el fuego", Hezbolá debe "interrumpir absolutamente" cualquier acción militar contra Israel y aceptar las decisiones del gobierno legítimo de Líbano.

También ha compartido su opinión de la necesidad de que "también Israel" renuncia "a una escalada militar". "El camino de la diplomacia es el único para alcanzar la paz", ha indicado el jefe de la diplomacia italiana en otro mensaje en redes sociales.

En la misma línea se ha expresado el ministro de Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, que ha acogido con "satisfacción" el alto el fuego al considerarlo "un paso crítico para reducir las tensiones y abrir un camino hacia adelante".

"Una paz duradera debe ser ahora nuestro objetivo común. El pueblo libanés continúa soportando la carga más pesada de este conflicto y necesita un apoyo humanitario sostenido. Estonia está dispuesta a ayudar al gobierno libanés en el avance del desarme de Hezbolá y en la restauración de la soberanía plena", ha sostenido.