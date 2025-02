Katz afirma desde Cisjordania que "todo implicado en actos de terrorismo será eliminado"

El Ejército israelí anuncia la detención de "cerca de 90 terroristas" en operaciones en el norte de Cisjordania durante la última semana

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha asegurado este viernes que "todo implicado en actos de terrorismo será eliminado", en el marco de una visita al campamento de refugiados de Tulkarem, situado en Cisjordania, ante el repunte de las operaciones militares en territorio palestino.

"Advierto a los terroristas que fueron liberados a Judea y Samaria --nombre bíblico de Cisjordania--. Nuestros ojos están puestos en vosotros y perseguiremos y eliminaremos a todo implicado en actos de terrorismo", ha dicho, en referencia a los cientos de presos palestinos liberados en el marco del acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza.

"Estamos en guerra con el terrorismo islámico extremista y ganaremos. Aquí, en Gaza y en todas partes", ha manifestado, antes de asegurar que ha dado orden al Ejército de incrementar las operaciones y afirmar que las explosiones registradas en jueves en varios autobuses vacíos al sur de Tel Aviv "no disuadirán" a Israel, según ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

Por su parte, el Ejército israelí ha anunciado este mismo viernes la detención de "cerca de 90 terroristas" en operaciones llevadas a cabo en el norte de Cisjordania durante la última semana y ha agregado que durante las mismas han sido incautadas al menos 15 armas.

El Ejército ha confirmado que llevó a cabo "bloqueos" en diversos puntos de Cisjordania durante la noche del jueves, una zona en la que ha "reforzado" sus "actividades". "Además, tres batallones adicionales han reforzado el sector de Judea y Samaria", ha especificado, antes de insistir en que está realizando "una valoración de la situación".

"Las fuerzas de seguridad seguirán actuando para neutralizar el terrorismo en Cisjordania para mantener la seguridad de los residentes en el Estado de Israel", ha zanjado en su comunicado. Las tropas israelíes han incrementado sus operaciones en Cisjordania a raíz de los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas, si bien ya en los primeros nueve meses de ese año se habían registrado cifras récord de fallecidos en estos territorios.

Las autoridades palestinas han denunciado desde entonces la muerte de más de 860 palestinos en Cisjordania y Jerusalén Este desde el 7 de octubre de 2023, a los que se suman cerca de 48.300 muertos a causa de la ofensiva lanzada por Israel contra la Franja de Gaza tras los citados ataques encabezados por Hamás, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el Gobierno de Israel.