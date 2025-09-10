Katz afirma que Israel "actuará en todas partes contra sus enemigos" tras el bombardeo en Qatar

Archivo - El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, durante un acto en Tel Aviv (archivo) - -/Israel Ministry of Defense/dpa - Archivo

Dice que "la política de seguridad de Israel es clara" y agrega que "no hay lugar en el que puedan esconderse"

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha recalcado este miércoles que "el largo brazo de Israel actuará en todas partes contra sus enemigos" tras el bombardeo israelí contra la capital de Qatar, Doha, que tuvo como objetivo a la delegación negociadora del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otros altos cargos del grupo islamista palestino.

"Sobre la operación 'Cumbre de Fuego' contra los líderes de Hamás. La política de seguridad de Israel es clara. El largo brazo de Israel actuará en todas partes contra sus enemigos. No hay lugar en el que puedan esconderse", ha manifestado a través de un mensaje publicado en su cuenta en la red social X.

Así, ha subrayado que "todo el que estuviera implicado en la masacre del 7 de octubre (de 2023) será llevado ante la justicia". "Todo aquel que lleve a cabo actos de terrorismo contra Israel sufrirá daños", ha advertido, en medio de las críticas internacionales contra el bombardeo contra Qatar, uno de los mediadores en las conversaciones para lograr un nuevo alto el fuego en la Franja de Gaza.

"Si los asesinos y violadores de Hamás no aceptan las condiciones israelíes para poner fin a la guerra, principalmente la liberación de todos los rehenes y la entrega de las armas, serán destruidos y Gaza será destruida", ha reiterado Katz, quien ya formuló amenazas similares el lunes contra el grupo palestino.

El bombardeo, ejecutado contra la delegación de Hamás cuando estaba reunida para abordar la última propuesta de alto el fuego formulada por el presidente de Estados Unidos, ha dejado al menos seis muertos --cinco miembros del grupo palestino y un policía qatarí-- y ha sido tildado de "terrorismo de Estado" por parte del primer ministro de Qatar, Mohamed bin Abdulrahmán al Thani.

Al Thani aseguró el martes que su país se reserva su derecho a responder al ataque, al tiempo que sostuvo que las políticas del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, forman parte de "los continuos intentos de perturbar la seguridad y la estabilidad regionales".