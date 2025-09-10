Trump afirma no estar "muy contento" tras el ataque de Israel en Doha

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que no está "muy contento" después de que el Ejército de Israel haya bombardeado este martes la capital de Qatar, Doha, en un ataque dirigido contra la cúpula del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) que ha matado a cinco de sus miembros, no así a sus altos cargos.

"No estoy muy contento con toda esta situación. No es una buena situación. Queremos que los rehenes regresen, pero no estamos muy contentos con la forma en que se desarrolló todo" ha afirmado en declaraciones a la prensa desde Washington.

El mandatario ha señalado que "nunca (le) sorprende nada, especialmente cuando se trata de Oriente Próximo" y ha anunciado que ofrecerá este miércoles una declaración "completa" sobre lo acontecido.

La Casa Blanca ha lamentado horas antes el ataque israelí en Qatar que "no contribuye a los objetivos de Israel ni de Estados Unidos", si bien ha considerado que atacar al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) "es un objetivo respetable".

El Gobierno estadounidense ha asegurado que avisó a las autoridades qataríes del plan israelí, un extremo desmentido por Doha. Posteriormente, Trump ha publicado en su perfil de la red social Truth Social un comunicado en el que señala que el aviso del enviado especial, Steve Witkoff, "llegó, desafortunadamente, muy tarde para parar el ataque".

Trump --que ha remarcado que se trata de una decisión de Netanyahu y no suya, y que quiere que quiere "el fin de la guerra ahora"-- ha agregado que ha ordenado al secretario de Estado, Marco Rubio, que ultime el acuerdo de cooperación en materia de defensa con Qatar.

El Ejército de Israel ha confirmado su responsabilidad en un "bombardeo de precisión" contra "la cúpula de la organización terrorista Hamás" en Doha, alegando que "durante años han encabezado las operaciones de la organización terrorista, siendo directamente responsables de la brutal masacre del 7 de octubre (de 2023) y orquestando y gestionando la guerra contra el Estado de Israel".

Hamás ha confirmado que cinco de sus miembros han muerto en el ataque, si bien sus altos cargos --miembros de la delegación negociadora del alto el fuego-- han sobrevivido a este bombardeo. Además, ha muerto un agente de la Policía de Qatar y otros más han resultado heridos.