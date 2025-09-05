Katz dice que el Ejército de Israel "está retirando el cerrojo a las puertas del infierno en Gaza"

Archivo - Palestinos trasladan el cadáver de una persona muerta a causa de los ataques del Ejército de Israel contra la Franja de Gaza en el marco de su ofensiva tras los ataques del 7 de octubre de 2023 (archivo) - Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy - Archivo

Dice que "no se cerrarán" hasta que Hamás "acepte las condiciones de Israel para el fin de la guerra"

MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha advertido este viernes de que "se está retirando el cerrojo a las puertas del infierno en Gaza" y ha recalcado que las operaciones del Ejército contra la Franja "se intensificarán" durante los próximos días, en medio del recrudecimiento de la ofensiva militar contra el enclave palestino y los avances territoriales en la ciudad de Gaza, que el Gobierno israelí ha prometido capturar en su totalidad.

"Una vez que se abra la puerta, no se cerrará y las operaciones de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se intensificarán hasta que los asesinos y violadores de Hamás acepten las condiciones de Israel para el fin de la guerra, principalmente la liberación de todos los rehenes y su desarme", ha dicho Katz, quien ha recalcado que el grupo "será destruido" en caso contrario.

Asimismo, ha subrayado en un mensaje en su cuenta en la red social X que Israel ha emitido "su primera orden de evacuación" para un edificio de varias plantas en la ciudad de Gaza que estaría siendo usado por "terroristas" de cara a un bombardeo contra el inmueble, sin dar más detalles al respecto.

Las palabras de Katz llegan menos de un día después de que el Ejército de Israel afirmara que controla ya el 40 por ciento de la ciudad de Gaza. "Las operaciones continuarán expandiéndose e intensificándose en los próximos días. Hamás se enfrentará a las fuerzas israelíes en la ciudad de Gaza con toda su fuerza. Aumentaremos la presión sobre Hamás hasta derrotarlo", sostuvo el portavoz del Ejército israelí, Effie Defrin.

La ofensiva israelí ha dejado hasta la fecha más de 64.200 palestinos muertos y más de 161.000 heridos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave y la hambruna registrada en Gaza a causa de las severas limitaciones a la entrega de ayuda humanitaria.