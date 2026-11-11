Kenia rechaza el polémico plan para acoger centros de cuarentena de ébola para turistas

Archivo - El ministro de Salud de Kenia, Aden Duale. - John Okoyo / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Sanidad de Kenia, Aden Duale, ha confirmado este miércoles que el país rechaza definitivamente el plan para construir centros de cuarentena y tratamiento frente al ébola para ciudadanos de Estados Unidos, aparcando el polémico plan, financiado por Washington, que ya fue tumbado por el Tribunal Supremo del país.

"Permítanme dejarlo claro: Kenia no será un centro de cuarentena para ninguna jurisdicción. Los viajeros procedentes de otros países no permanecerán retenidos en Kenia para cumplir los requisitos de entrada de otro país", ha asegurado en declaraciones en un acto en Nairobi.

Según ha dicho, bajo su dirección el Ministerio de Salud de Kenia "no expedirá ningún certificado" de cuarentena ni de ausencia de ébola con fines de viaje. "Dichos certificados no tienen fundamento en el Reglamento Sanitario Internacional", ha advertido.

En todo caso, el ministro keniano ha recalcado que el país sigue abierto al negocio, al turismo, al comercio y a los viajes. "No existen restricciones a la libre circulación de personas ni a las reuniones públicas dentro de nuestro país", ha apuntado.

El pasado junio Duale ya ordenó detener las obras para construir un centro de cuarentena tras el fallo contrario del Tribunal Supremo del país, en medio de la controversia por la citada instalación prevista en una base militar de la ciudad de Nanyuki, en el centro de Kenia.

El Tribunal Supremo de Kenia reclamó al Gobierno la publicación íntegra del acuerdo con Estados Unidos o cualquier otro país para el establecimiento del citado centro, tras suspender temporalmente su creación.

Varias organizaciones civiles habían advertido de que el acuerdo con Washington suponía "riesgos graves e inminentes" para la salud pública.