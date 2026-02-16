Kim Jong Un inaugura un nuevo complejo de viviendas en Pyongyang para familias de soldados caídos en Ucrania

Archivo - El dirigende norcoreano, Kim Jong Un, junto al presidente ruso, Vladimir Putin - Europa Press/Contacto/Sergei Bobylev - Archivo

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, ha inaugurado este domingo un nuevo complejo residencial en la capital del país, Pyongyang, construido para las familias de los soldados caídos en combate "en el extranjero", tras enviar miles de militares norcoreanos para ayudar a su aliado ruso en la lucha contra Ucrania.

En un discurso dirigido a la nación y en particular a los familiares de los fallecidos, Kim ha declarado que "(le) complacería enormemente que vivieran aquí felices, generación tras generación, enorgulleciéndose de tener tan excelentes hijos, esposos y padres" en un acto en el que ha inaugurado la calle Saeb Yol, situada en el área de Hwasong de la capital norcoreana.

"Los compañeros de armas que libraron sangrientas batallas junto a los mártires, las familias que han puesto a sus queridos hijos y esposos en los puestos de defensa nacional y todos los demás habitantes de este país se alegrarán de la inauguración de hoy; creo que esperan sinceramente que los residentes de la nueva calle disfruten de una vida larga y feliz por el bien de los jóvenes mártires", ha manifestado durante una comparecencia recogida por la agencia de noticias estatal KCNA.

Kim, que ha estado acompañado por los más altos cargos del Ministerio de Defensa y miembros de "todos los niveles" del Ejército, entre otras autoridades, ha asegurado que "el Partido (de los Trabajadores de Corea) y el Gobierno tomarán todas las medidas necesarias para garantizar que estas familias lleven una vida orgullosa y digna, disfrutando del trato preferencial del Estado y del cariño de toda la sociedad".

Paralelamente al acto, el dirigente ha visitado algunas de las viviendas entregadas, en particular de familiares de tres de los soldados caídos en este conflicto, en lo que la KCNA ha destacado como "un momento histórico, lleno del cariño paternal del gran padre".

Los servicios de Inteligencia de Reino Unido estimaron en octubre del pasado año que las Fuerzas Armadas de Corea del Norte habían sufrido más de 6.000 bajas entre fallecidos y heridos en su despliegue de la región rusa de Kursk, lo que supondría más de la mitad de los 11.000 militares norcoreanos enviados en un primer momento para apoyar a Moscú.