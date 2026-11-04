Kim Jong Un inspecciona la construcción de un nuevo buque de guerra y pide modernizar los astilleros norcoreanos

Archivo - Imagen de archivo del líder norcoreano, Kim Jong Un. - Vadim Savitsky / Zuma Press / Europa Press

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, ha inspeccionado este miércoles la construcción de un nuevo buque de guerra y ha pedido modernizar los astilleros del país para desarrollar una marina "más poderosa" durante una visita al astillero de Nampo.

Kim ha dado una serie de directrices desde el puerto, situado en la costa oeste del país, y desde allí ha hecho hincapié en la importancia de ampliar la capacidad de los astilleros para incrementar su ritmo de actividad y desarrollar la industria naval del país.

Así, el objetivo último es el de "garantizar la seguridad de las fronteras marítimas" de Corea del Norte, según informaciones de la agencia de noticias norcoreana KCNA. Para él, este nuevo barco es "incomparablemente más grande que el destructor construido el año pasado".

Se trata del tercer destructor de clase 'Choe Hyon' de Corea del Norte y se está desarrollando en el marco del plan quinquenal de defensa de Kim, el cual tiene como objetivo producir dos buques de guerra de superficie cada año.

Las fotografías difundidas por la KCNA muestran a Kim y a sus socios junto al casco inferior de una embarcación, sostenida por enormes bloques de apoyo. Es probable que el buque pueda transportar un número significativo de misiles de crucero, lo que permitiría realizar ataques desde el mar contra objetivos en tierra a mayor distancia.

"Es un requisito vital e importante de los tiempos actuales reforzar rápidamente la capacidad de combate en superficie y submarina para defender la soberanía nacional en el mar frente a diversas amenazas", ha afirmado Kim, que ha recalcado que el entorno geopolítico y los "actos hostiles de los enemigos demuestran la necesidad de contar con un buque de guerra más avanzado y poderoso".

En este sentido, ha expresado una "gran satisfacción" con esta nueva embarcación, que es "incomparablemente más grande e imponente que el destructor construido el año pasado".