Kim Jong Un supervisa ensayos con nuevos sistemas de misiles y apuesta por infligir "miedo sobre el enemigo"

Archivo - El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un. - Europa Press/Contacto/Yekaterina Shtukina

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, ha supervisado este viernes una serie de ensayos con nuevos sistemas de artillería y lanzamiento de misiles, al tiempo que ha apostado por infligir "miedo" y "desazón" sobre "el enemigo" en el marco de su política de contención.

Este nuevo ensayo ha tenido lugar con motivo del 76º aniversario del inicio de la guerra de Corea, que tuvo lugar entre 1950 y 1953 y que se saldó con un armisticio pero no con la firma de un tratado de paz, lo que hace que Corea del Norte y Corea del Sur sigan técnicamente en guerra desde entonces.

Ahora, en lo que parece ser un nuevo intento de mostrar sus capacidades de ataque y contención, Kim ha supervisado estas actividades, realizadas con armamento "mejorado" en el marco del proyecto de "modernizar" las fuerzas norcoreanas de cara a los próximos cinco años, según informaciones recogidas por la agencia de noticias KCNA.

Gracias a estas mejorías, el sistema de lanzamiento de misiles múltiple cuenta ahora con una mayor potencia y un alcance de disparo de hasta 90 kilómetros, lo que permitiría atacar Seúl, la capital surcoreana, desde la frontera, situada a una distancia de unos 50 ó 60 kilómetros de la citada ciudad.

Kim ha manifestado que estas últimas pruebas demuestran el progreso técnico de armamento de gran importancia a medida que se producen "cambios en la postura y las capacidades a lo largo de la frontera sur del país".

Así, ha apuntado a que sus ojivas han sido diseñadas para la "destrucción total" de objetivos relevantes, como aeródromos, puertos y otro tipo de infraestructura. "Hacer que nuestros enemigos permanezcan en un estado de miedo constante es importante para el ejercicio de la disuasión", ha recalcado Kim. "Haremos saber a los enemigos en el menor tiempo posible que todos nuestros medios de ataque de largo alcance han sido reemplazados por versiones mejoradas", ha apuntado.

Corea del Norte ha vuelto a designar recientemente a Corea del Sur como su "principal enemigo" a pesar del acercamiento por parte del presidente surcoreano, Lee Jae Myung. En los últimos meses, Pyongyang ha intensificado sus ensayos balísticos y ha reforzado sus lazos con Rusia.