Archivo - El líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong Un, durante la ceremonia de inauguración de un museo y un complejo conmemorativo dedicados a los militares norcoreanos. - Vadim Savitsky / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, ha supervisado este miércoles varias instalaciones dedicadas a la producción de material nuclear apto para armamento y al desarrollo de ojivas atómicas, una visita en la que ha reafirmado que el estatus nuclear del país es "irreversible".

Según ha informado este jueves la agencia estatal norcoreana de noticias KCNA, Kim recorrió una planta de producción de materiales críticos de reciente construcción, una fábrica en expansión y el Instituto de Investigación de Armas Nucleares para evaluar el balance operativo de 2026, instancia en la que ha advertido de que considerará una "declaración de guerra abierta" cualquier intento externo de socavar el situación nuclear norcoreana.

Durante la inspección, el mandatario norcoreano ha subrayado la necesidad de acelerar de forma "exponencial y cualitativa" las capacidades nucleares del país y pidió centrar los esfuerzos en la fabricación y el despliegue multidominio de armas nucleares tácticas ante el "peligroso" escenario de seguridad en la península de Corea.

En este sentido, Kim ha arremetido contra Estados Unidos por lo que ha calificado como un intento de "trasplantar casos peligrosos de proliferación nuclear directamente al noreste de Asia" a través de la alianza AUKUS --suscrita junto a Reino Unido y Australia--, acusando a Washington de impulsar la adquisición de submarinos nucleares en la región y de promover acuerdos de uso nuclear compartido con sus aliados.

"La posesión nuclear de nuestro país nació y se consolidó a partir de las amenazas y presiones externas más brutales; su legitimidad y el fortalecimiento cualitativo de nuestras capacidades son realidades irreversibles", ha afirmado el dirigente, quien ha recalcado que el estatus de Corea del Norte como Estado con armas nucleares está blindado en su Constitución y "nunca cambiará" pese a las reivindicaciones internacionales sobre la desnuclearización.

Asimismo, Kim advirtió de que Pyongyang considerará "la más grave violación de su soberanía" y "una abierta declaración de guerra" cualquier iniciativa destinada a cuestionar o debilitar su condición constitucional de potencia atómica, insistiendo en que el país no busca el reconocimiento ni la aprobación de terceros Estados, sino garantizar su capacidad de disuasión y represalia.