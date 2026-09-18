Kim Yo Jong eleva la tensión con EEUU y amenaza con reforzar la disuasión nuclear de Pyongyang

Archivo - Kim Yo Jong, la hermana del líder norcoreano Kim Jong Un - Kim Jae-Hwan / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Kim Yo Jong, la hermana del líder norcoreano Kim Jong Un, ha arremetido este viernes contra Estados Unidos por la realización del ejercicio naval multinacional 'Pacific Vanguard 2026' y ha advertido de que Pyongyang continuará fortaleciendo su capacidad militar, incluida la disuasión nuclear, para hacer frente a lo que ha calificado como maniobras de "juego de guerra" por parte de Washington.

Kim ha denunciado que la Casa Blanca está impulsando una creciente actividad militar en Asia-Pacífico con el propósito de alterar el equilibrio regional y ha asegurado que las Fuerzas Armadas norcoreanas están dispuestas a emplear todos los medios disponibles si consideran que sus intereses estratégicos o su seguridad se ven "seriamente amenazados", según un comunicado difundido por la Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA).

Según su interpretación, la celebración reiterada de grandes y pequeños ejercicios militares responde a la intención estadounidense de preservar su posición dominante frente a las principales potencias de la región.

Estas declaraciones tienen lugar después de que concluyera la semana pasada 'Pacific Vanguard 2026', una serie de maniobras marítimas multinacionales desarrolladas durante trece días en aguas próximas a Guam y en las que participaron países aliados de Estados Unidos, entre ellos Corea del Sur y Japón.

A este respecto, Kim ha denunciado que durante más de diez días se han realizado entrenamientos centrados en escenarios de guerra antibuque, defensa antiaérea y operaciones submarinas.

"Durante el ensayo de guerra, se llevaron a cabo intensivamente durante más de diez días diversos ejercicios navales centrados en la guerra antibuque, antiaérea y antisubmarina, con el objetivo de proteger a Estados Unidos", ha señalado la hermana del líder norcoreano, quien ha descrito las maniobras como "otro 'juego de guerra' amenazante, ideado por Estados Unidos para provocar enfrentamientos entre facciones en la región".

La dirigente norcoreana ha vinculado además estos ejercicios con la estrategia de Washington para mantener su influencia en Asia-Pacífico mediante alianzas militares. "Esto forma parte del plan político y militar de Estados Unidos para prolongar su hegemonía, apoyándose en la fuerza militar del bloque exclusivo en la región de Asia-Pacífico, donde hay muchas grandes potencias consideradas sus principales rivales", ha sostenido.

Kim no solo ha criticado el progresivo aumento de participantes en las maniobras realizadas en el marco de 'Pacific Vanguard', sino que ha ampliado sus críticas al conjunto de la actividad militar estadounidense en la zona.

A juicio de la dirigente norcoreana, los argumentos utilizados para justificar estas operaciones militares evidencian también las intenciones estratégicas de Washington. En esta línea, en el comunicado hace referencia a objetivos declarados como "reforzar las capacidades de respuesta conjunta frente a amenazas marítimas" y "comprobar las capacidades operativas combinadas en un entorno complejo de operaciones aéreas".

"ROMPER RÉCORDS EN ACCIÓN DE RESPUESTA"

La participación de Corea del Sur y de Japón en estas maniobras ha ocupado asimismo un lugar central en la denuncias de Kim. La dirigente considera que la presencia de ambos países en este tipo de actividades demuestra el fortalecimiento de la cooperación militar trilateral entre Washington, Tokio y Seúl. Según su declaración, esa estructura tiene como principal objetivo a Corea del Norte.

"Es inevitable que la mayor amenaza que representan los agentes externos para nuestra seguridad nacional haga que nuestro poder físico crezca incesantemente de manera proporcional", ha aseverado Kim, insistiendo en que Pyongyang debe responder a lo que considera un incremento de la hostilidad con medidas de una magnitud equivalente o superior.

En este sentido, ha señalado que las acciones militares de sus adversarios están obligando a Corea del Norte a elevar de manera continuada sus capacidades defensivas. "Necesitamos romper récords en nuestra acción de respuesta, proporcional o más ofensiva en su naturaleza", ha sentenciado.

Kim ha presentado además la presión militar exterior como una justificación para mantener y desarrollar la política de defensa norcoreana y ha argumentado que las situaciones de inestabilidad generadas por las actividades de otros países no hacen si no demostrar la necesidad de renovar de manera permanente sus capacidades militares.

A este respecto, incluso ha llegado a afirmar que los adversarios del país proporcionan a Corea del Norte una "excelente 'ayuda'" al crear las condiciones que, según su argumento, justifican ese fortalecimiento.

SIN CAMBIO DE RUMBO EN LA POLÍTICA NUCLEAR

Así las cosas, una de sus advertencias más contundentes ha sido la relacionada con la capacidad nuclear norcoreana.

Kim ha asegurado que el país no modificará la dirección de su política de defensa y que continuará reforzando sus medios de disuasión frente a una eventual guerra nuclear. "Nuestra voluntad de defender nuestra soberanía se expresará en acciones más claras, y jamás habrá ningún cambio en el rumbo que tomamos para intensificar la disuasión de la guerra nuclear", afirmó.

En la misma línea, la dirigente ha lanzado una advertencia sobre una eventual respuesta militar. De acuerdo con el comunicado de KCNA, si Pyongyang determina que maniobras extranjeras están afectando gravemente los intereses fundamentales del Estado, su soberanía militar o las condiciones de seguridad en la región, las Fuerzas Armadas norcoreanas actuarán de acuerdo con las disposiciones contempladas en la Constitución.

"Las Fuerzas Armadas de Corea del Norte invocarán las disposiciones pertinentes, en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, y movilizarán todos los medios a su alcance para hacerle frente", ha aclarado.

Esta declaración constituye la segunda intervención pública de Kim Yo Jong en apenas dos días. En su pronunciamiento anterior, la dirigente rechazó los llamamientos internacionales a la desnuclearización de Corea del Norte formulados durante la 70ª sesión ordinaria de la Conferencia General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), celebrada actualmente en Viena, Austria.

Ahora, Kim vuelve a situar los ejercicios militares conjuntos y la política nuclear norcoreana en el centro de la respuesta de Pyongyang ante la actividad militar de Estados Unidos y sus aliados en Asia-Pacífico.