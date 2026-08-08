Kosovo reprocha a Zelenski que siga negándose a reconocer su autodeterminación

Volodimir Zelenski visita Serbia acompañado del presidente Aleksandar Vucic, a 8 de agosto de 2026 - Europa Press/Contacto/PRESIDENT OF UKRAINE

MADRID 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Kosovo ha lamentado que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, haya ignorado una vez más el reconocimiento de la autodeterminación kosovar durante la que ha sido su primera visita a Serbia, el país del que anunciaron su escisión en 2008 en una decisión que el mandatario ucraniano considera desde hace años como un ataque a la integridad territorial de Belgrado.

"Respetamos la integridad territorial de nuestros socios. Respetamos el derecho internacional. Por lo tanto, nuestra postura respecto a lo que usted menciona -la declaración unilateral de independencia de Kosovo- permanece inalterada", ha manifestado este mismo sábado el presidente ucraniano.

Por ello, el presidente serbio, Aleksandar Vucic, ha respondido a la postura de su homólogo ucraniano defendiendo a su vez la integridad de Ucrania frente a la invasión rusa, a sabiendas de las molestias que esta posición causa en el Kremlin, por lo general un aliado de Vucic.

Por contra, el ministro de Exteriores kosovar, Behgjet Pacolli, ha pedido a Zelenski que vuelva a reconsiderar una postura "profundamente decepcionante". "Kosovo ha estado al lado de Ucrania y ha simpatizado genuinamente con el sufrimiento de su pueblo. Si esta es la respuesta de Ucrania a esa solidaridad, es verdaderamente lamentable", ha afirmado el ministro.