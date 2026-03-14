Kosovo y la UE anuncian medidas para facilitar trabajo y residencia a la minoría serbia sin papeles kosovares

El enviado de la UE para el diálogo Serbia-Kosovo, Peter Sorensen (I) y el primer ministro de Kosovo, Albin Kurti - ALBIN KURTI / X

MADRID 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Kosovo y la Unión Europea han anunciado este sábado medidas de alivio para facilitar el trabajo y la residencia de la minoría serbia predominante en el norte sin documentos kosovares, enésima fricción en medio del largo conflicto entre Pristina y Belgrado desde la declaración kosovar de independencia en 2008.

El acuerdo ha sido anunciado al unísono por el primer ministro de Kosovo, Albin Kurti y el enviado de la Unión Europea para el diálogo Kosovo-Serbia, Peter Sorensen.

A partir del próximo domingo, informa el portal kosovar Koha, los empleados serbios en los sectores de educación y salud, así como los estudiantes, podrán obtener un permiso de residencia temporal con un período inicial de 12 meses, así como el reconocimiento de los documentos de identidad que poseen, hasta que se encuentre una solución definitiva.

Cabe recordar que las leyes sobre extranjeros estipulan que todas las personas que no posean documentos de Kosovo deben obtener un permiso de residencia, mientras que los vehículos con matrículas extranjeras no podrán circular en Kosovo durante más de tres meses, a menos que cuenten con la autorización correspondiente.

La jefa diplomática de la Unión Europea, Kaja Kallas, ha celebrad el acuerdo como "un importante avance para el beneficio de todos los habitantes de Kosovo" dado que "es fundamental garantizar la continuidad en la prestación de los servicios públicos".

"Gracias a todos los que participaron de forma constructiva para que esto fuera posible. De cara al futuro, la implementación de los acuerdos previos sigue siendo fundamental", ha indicado Kallas, antes de reiterar su disposición "a organizar una reunión de alto nivel próximamente", sin dar más detalles.