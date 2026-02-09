El Kremlin aboga por no revelar las conversaciones entre Trump y Putin en la cumbre de Anchorage

Archivo - Vladimir Putin y Donald Trump atienden a la prensa durante la cumbre de Anchorage. - Europa Press/Contacto/Wu Xiaoling - Archivo

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha defendido este lunes su postura de no revelar detalles sobre las conversaciones que mantuvieron en agosto del año pasado los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y Estados Unidos, Donald Trump, durante la cumbre de Anchorage, en el estado de Alaska, un encuentro que sirvió para retomar los contactos al más alto nivel tras quedar interrumpidos por la guerra de Ucrania.

El portavoz del presidente Putin, Dimitri Peskov, ha explicado que no sería favorable para las negociaciones revelar el contenido de las mismas y ha insistido en que continúen celebrándose "a puerta cerrada", alejadas de lo que ha definido como "diplomacia de megáfono", según recogen agencias rusas de noticias.

"No queremos revelar los detalles", ha zanjado Peskov, quien ha asegurado que algunos de los acuerdos que se establecieron en la cita de Anchorage "son capaces de promover la solución", o al menos "posibilitar un avance" en la resolución de la guerra de Ucrania, en vísperas de cumplirse cuatro años de la invasión de ese país.

Desde que Trump y Putin se reunieran a mediados de agosto de 2025 en esta localidad situada en el sur de Alaska poco se ha sabido del contenido de las conversaciones y acuerdos que alcanzaron, más allá de que ambos coincidieran en señalar que fueron provechosas para ambas partes.