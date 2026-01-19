El Kremlin afirma que Trump "hará historia" si EEUU se anexiona Groenlandia

Donald Trump. - Europa Press/Contacto/Mehmet Eser

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha señalado este lunes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "hará historia" si finalmente se hace con el control de Groenlandia, isla bajo jurisdicción danesa, sin entrar a valorar las posibles repercusiones que tendría la anexión.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha reaccionado en estos términos a las últimas declaraciones del presidente de Estados Unidos, que no cambia el rumbo respecto a sus aspiraciones expansionistas, y aduce la incapacidad de Dinamarca para hacer frente a las supuestas amenazas que Rusia y China ciernen sobre la isla para insistir en tomar el control de Groenlandia.

"Probablemente incluso podamos abstraernos de si esto es bueno o malo, si cumple o no con el Derecho Internacional, pero, según expertos internacionales, al resolver este asunto de la adhesión de Groenlandia, Trump pasará a la historia", ha apuntado el portavoz del presidente ruso, Vladimir Putin.

"No solo en la historia de Estados Unidos, sino también en la historia mundial", ha añadido Peskov, quien ha valorado como "inquietante" la información que rodea en las últimas semanas a este asunto, incluidas las acusaciones sobre la supuesta amenaza que representa Rusia a las que Trump se agarra para justificar su idea.

Peskov ha señalado que "siguen de cerca" todo lo que está ocurriendo y ha evitado hacer comentarios en lo que respecta a Dinamarca y Groenlandia, según recoge la agencia rusa de noticias Interfax.

Desde el comienzo de esta nueva crisis diplomática, Rusia ha reiterado que no supone una amenaza para Groenlandia ni el resto de la región Ártica y de la misma manera se ha mostrado a favor de las iniciativas soberanistas de la isla, que no aspira no solo a ser parte de Estados Unidos, sino tampoco de Dinamarca.

En los últimos días, ha afeado además a la OTAN de militarizar el Ártico, después del despliegue de fuerzas que han puesto en marcha algunos de sus miembros en solidaridad con Dinamarca ante las amenazas de la Administración Trump.