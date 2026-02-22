El Kremlin avisa que clasificará a Estonia como un objetivo nuclear si acaba instalando armas estratégicas de la OTAN

Archivo - Imagen de archivo de un misil intercontinental ruso - Europa Press/Contacto/Russian Defence Ministry

MADRID 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha avisado este domingo a las autoridades estonias que si finalmente acaba instalando armas nucleares en su territorio, como dejó entrever esta semana su ministro de Exteriores, Margus Tsahkna, Moscu designará inmediatamente al país báltico como un objetivo estratégico.

"Nosotros no queremos amenazar a Estonia ni amenazar a nadie, pero como aparezcan armas nucleares en territorio estonio y nos apunten, nuestras armas nucleares apuntarán a Estonia", ha avisado el portavoz en declaraciones recogida por la agencia rusa TASS.

"Espero que a Estonia le haya quedado claro, porque nosotros vamos a hacer lo que haga falta para garantizar nuestra seguridad, y más todavía en lo que se refiere a la disuasión nuclear", ha añadido el portavoz ruso.

Estas declaraciones han venido a colación de la entrevista que el ministro estonio concedió el pasado miércoles a la cadena estatal ERR, en la que dejó la puerta abierta a la instalación de armas nucleares. "No nos oponemos. No tenemos una doctrina que lo descarte, si la OTAN lo considerara necesario", afirmó. El ministro de Defensa, Hanno Pevkur, ya hizo comentarios similares el verano pasado.