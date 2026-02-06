El Kremlin destaca los "constructivos y muy desafiantes" contactos en Abu Dabi y confirma que "continuarán"

Archivo - El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov. - -/Kremlin Press Office/dpa - Archivo

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha resaltado este viernes que las conversaciones trilaterales mantenidas junto a Ucrania y Estados Unidos en Emiratos Árabes Unidos (EAU) durante el miércoles y el jueves fueron "constructivas y muy desafiantes", al tiempo que ha confirmado que estos contactos "continuarán" en el futuro para intentar lograr un acuerdo que ponga fin a la invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022.

"Hemos llevado a cabo un trabajo constructivo y al mismo tiempo muy desafiante durante dos días. Continuará", ha dicho el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, sin dar más detalles sobre el contenido de los contactos en Abu Dabi, después de que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, afirmara el jueves que se prevé una tercera ronda que podría tener lugar en Estados Unidos.

Las conversaciones en EAU, que han tenido lugar a pocas semanas de que se cumplan cuatro años del inicio de la invasión de Ucrania, derivaron en un acuerdo entre Moscú y Kiev para el intercambio de más de 300 prisioneros de guerra, el primero de este tipo en cerca de cinco meses, pero sin informaciones sobre avances en el plano político.

Abu Dabi ya acogió a finales de enero un encuentro de dos días entre las delegaciones de Ucrania, Rusia y Estados Unidos, centrado en uno de los aspectos más difíciles de las negociaciones de paz: la situación territorial de Ucrania cuando llegue la posguerra, incluidas las exigencias de Moscú para mantener el control de la región oriental del Donbás.