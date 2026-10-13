El Kremlin reconoce que el gigante informático Yandex "pasa dificultades" tras los ataques de Ucrania

Archivo - Imagen del stand de Yandex en el foro de San Petersburgo, a 12 de septiembre de 2026 - Alexander Ryumin / Zuma Press / Europa Press

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha reconocido que el gigante informático ruso Yandex está atravesando "dificultades" tras los recientes bombardeos ucranianos contra sus centros de datos de este fin de semana, pero confía en que la compañía pueda salir por sí misma de esta crisis.

"Sí, ahora mismo pasa dificultades", ha reconocido el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, este martes en rueda de prensa tras los ataques que ha recibido en sus centros de Sasovo, en la región de Ryazan, la región de Kaluga, al suroeste de Moscú, y la región de Vladimir, al este de la capital rusa.

"Es demasiado pronto para hablar de pérdidas financieras. Como saben, la empresa es fuerte y poderosa. Por supuesto, este asunto se está tratando con el gobierno, pero la empresa está tomando medidas urgentes para afrontar las consecuencias de este ataque", ha añadido Peskov en comentarios recogidos por la agencia rusa Interfax.

Los ataques provocaron la suspensión de toda la actividad de los centros de datos, pero ya por la tarde del domingo la empresa avanzaba la reanudación gradual del servicio.