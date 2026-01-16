El Kremlin valora la intención de Macron, Meloni y Merz de retomar el diálogo directo con Rusia

El portavoz presidencial, Dimitri Peskov, en un acto en el museo Hermitage. - Europa Press/Contacto/Alexander Kazakov

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha valorado la intención expresada por líderes europeos como el presidente de Francia, Emmanuel Macron; la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni; o el canciller de Alemania, Friedrich Merz, de retomar los contactos diplomáticos con Rusia, para discutir el fin de la guerra en Ucrania.

"Tomamos nota de las declaraciones realizadas en los últimos días por varios líderes europeos, concretamente por París, Roma e incluso Berlín, por extraño que parezca, a favor de la idea de que para lograr la estabilidad en Europa es necesario dialogar con los rusos", ha afirmado Peskov en declaraciones a la prensa recogidas por la agencia TASS.

Según ha señalado, este planteamiento de confirmarse supondrá una evolución en la posición del bloque europeo y "concuerda plenamente" con la visión de Moscú.

De esta forma, Peskov ha lamentado que hasta ahora las capitales hayan rechazado los contactos directos con Rusia, criticando que se trataba de una postura "utópica" y que no casa con los esfuerzos estadounidenses por reconstruir las relaciones.

Recientemente, Merz se ha referido a Rusia como un país del continente europeo y ha llamado a restaurar unas relaciones equilibradas en un futuro, una vez se logre el escenario de paz en Ucrania.

Hace unos días fue Meloni quien defendió que la Unión Europea retome el diálogo directo con las autoridades rusas para poner fin a la guerra en Ucrania, al tiempo que propuso el nombramiento de un enviado especial europeo para las negociaciones, con el objetivo de asegurar un puesto en la mesa para Europa.

A finales de 2025, Macron abogó por que europeos y ucranianos encuentren el marco que les permita "retomar las discusiones" con el presidente ruso, Vladimir Putin, en las próximas semanas para buscar el fin de la guerra.