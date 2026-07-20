Kuwait y Bahréin informan de nuevos ataques iraníes

Archivo - Militares y bandera de Kuwait (archivo) - FUERZAS ARMADAS DE KUWAIT - Archivo

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los gobiernos de Kuwait y Bahréin han informado este lunes por la tarde de nuevos ataques iraníes en el marco de la escalada bélica iniciada hace ya nueve días entre Estados Unidos e Irán y que ha provocado la suspensión del memorándum de entendimiento de junio, que incluía un alto el fuego.

"Las defensas antiaéreas kuwaitíes están respondiendo a amenazas de proyectiles y drones hostiles. El Estado Myor de las Fuerzas Armadas kuwaitíes confirma que se podrían escuchar explosiones resultado de la intercepción de los objetivos hostiles por parte de laos sistemas de defensa", han indicado las Fuerzas Armadas kuwaitíes en redes sociales.

El Ejército insta así a la población a "cumplir con las instrucciones de seguridad emitidas por las autoridades pertinentes" ante el riesgo de impacto.

La Guardia Revolucionaria iraní ha informado, por su parte, de un ataque contra efectivos de las fuerzas especiales de los marines estadounidenses en la base de Arifjan, en Kuwait. "Los barracones en los que estaban alojados los miembros de las fuerzas especiales de los marines han sido incendiados y han quedado completamente destruidos", ha indicado la Guardia Revolucionaria en un comunicado, una información que no se ha podido verificar.

Por otra parte, el Ministerio del Interior de Bahréin ha informado de la activación de las sirenas antiaéreas y ha instado a la ciudadanía a "mantener la calma y dirigirse al refugio más cercano".

Ambos países habían sido ya atacados durante la mañana con proyectiles procedentes de Irán.