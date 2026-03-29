Kuwait denuncia diez militares heridos por un ataque iraní sobre una base militar

Archivo - Bandera de Kuwait - Europa Press/Contacto/Ghazy Qaffaf - Archivo

MADRID 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Diez militares han resultado heridos en un ataque iraní contra una base militar en Kuwait, según ha informado este domingo el Ministerio de Defensa kuwaití.

El portavoz oficial del Ministerio de Defensa, el coronel Saud Abdulaziz al Atuán, ha explicado que en las últimas 24 horas se han detectado 14 misiles balísticos y doce drones dentro del espacio aéreo kuwaití.

"Varios de ellos cayeron en uno de los campamentos de las Fuerzas Armadas, resultando heridos diez miembros de las Fuerzas Armadas", ha explicado. Los heridos "están recibiendo el tratamiento necesario", según Al Atuán, que ha informado además de daños materiales en las instalaciones.

"Los almacenes de una empresa de logística privada también fueron atacados, lo que provocó únicamente daños materiales y ninguna víctima humana", ha añadido el portavoz del Ministerio de Defensa.

Desde el inicio de los ataques iraníes de represalia, el pasado 28 de febrero, Kuwait ha detectado 307 misiles balísticos, dos misiles de crucero y 616 drones en su espacio aéreo.

"Los miembros de las fuerzas armadas continúan desempeñando sus funciones con un alto nivel de preparación y disciplina, reafirmando su firme compromiso con la protección de la patria y la preservación de su seguridad y estabilidad", ha concluido Al Atuán.