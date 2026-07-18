Kuwait denuncia nuevos ataques iraníes contra una central eléctrica y una planta desalinizadora

El emirato vuelve a recomendar a la población que restrinjan el consumo eléctrico durante seis horas

Imagen de archivo de una ola de calor en Kuwait, a 12 de junio de 2026
Imagen de archivo de una ola de calor en Kuwait, a 12 de junio de 2026 - Europa Press/Contacto/Asad
Europa Press Internacional
Publicado: sábado, 18 julio 2026 9:08
Seguir en

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Kuwait ha denunciado a primera hora de este sábado que tanto una central eléctrica como una planta desalinizadora han sido objetivo de ataques iraníes que han provocado incendios y la disminución temporal del servicio.

"Como medida de precaución, se desconectaron varias unidades generadoras para garantizar la seguridad de la planta y la estabilidad de la red eléctrica", ha explicado el servicio de comunicación del emirato en redes sociales.

El Ministerio del Interior ha confirmado la activación de planes de emergencia y la continuación de las labores de extinción y reparación.

Para evitar males mayores, las autoridades kuwaitíes instan a la población a ahorrar electricidad entre las 11.00 y las 17.00.

Las autoridades kuwaitíes ya denunciaron el viernes ataques iraníes contra objetivos de este tipo durante esta semana de retorno a las hostilidades entre Teherán y Washington entre denuncias mutuas de incumplimiento de alto el fuego y de los términos del memorándum de entendimiento firmado entre ambos países que han hecho temer un colapso total de las negociaciones para un acuerdo de paz.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado