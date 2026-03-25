Kuwait detiene a otros seis presuntos integrantes de Hezbolá que planeaban atentar en su territorio

Archivo - Bandera de Kuwait - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Kuwait han anunciado este miércoles la detención de seis personas, incluida una extranjera, acusadas de pertenecer al partido-milicia chií libanés Hezbolá, una semana después de haber arrestado a más de una veintena de personas por la misma causa, que incluye planes para atentar contra la seguridad del Estado.

"El Servicio de Seguridad del Estado ha desarticulado un complot terrorista y detenido a una red compuesta por cinco ciudadanos kuwaitíes y un extranjero cuya ciudadanía fue retirada", ha informado el Ministerio del Interior kuwaití en un comunicado.

El Ministerio ha anunciado además que ha localizado a otras 14 personas, prófugas de la justicia, que incluyen cinco ciudadanos kuwaitíes, cinco extranjeros residentes en Kuwait, dos personas de nacionalidad iraní y otras dos de nacionalidad libanesa. "Se ha confirmado su vinculación con la organización terrorista prohibida Hezbolá. La red planeaba perpetrar asesinatos contra figuras prominentes y líderes del Estado, y estaba reclutando individuos para llevar a cabo estas operaciones", ha agregado sobre todos ellos.

La cartera ha asegurado que los acusados han confesado los delitos de "espionaje y pertenencia una organización terrorista, así como su disposición a llevar a cabo misiones destinadas a asesinar a figuras y líderes estatales y a atentar contra los intereses superiores del país". "También han admitido haber recibido entrenamiento militar el extranjero" por parte de Hazbolá, incluyendo el uso de armas y explosivos, ha añadido sobre unos hechos que constituyen "un delito grave y una alta traición a la nación".

El Gobierno de Kuwait ha anunciado en las últimas semanas la detención de más de una veintena de personas alegando los mismos motivos, negados posteriormente por Hezbolá, que ha asegurado que estas acusaciones son "infundadas, falsas y totalmente inaceptables". "Hezbolá ha dicho de forma reiterada y clara que no hay células, individuos o formaciones de Hezbolá en Kuwait", ha manifestado en un comunicado difundido por la cadena Al Manar, vinculada al grupo chií.