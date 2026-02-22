Lagarde pide a EEUU que explique el alcance de los nuevos aranceles: "La gente quiere negocios, no litigios"

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha pedido claridad a Estados Unidos para que determine con exactitud el alcance y la duración de los nuevos gravámenes anunciados por el presidente Donald Trump este sábado a pesar de la decisión tomada un día antes por el Tribunal Supremo del país contra su política arancelaria.

"Es un poco como conducir: hay que conocer las normas antes de coger el volante. Ocurre lo mismo en el comercio, y ocurre lo mismo en la inversión", ha declarado al programa Face the Nation de la cadena CBS.

"Es importante conocer las normas y evitar tener que volver a reclamar aranceles porque la gente quiere hacer negocios, no meterse en litigios, así que espero que se aclare y se analice con suficiente detalle para evitar nuevos desafíos y que las propuestas cumplan con la Constitución y la ley", ha indicado.

Lagarde aprovechó no obstante para expresar su temor sobre "nuevas disrupciones" para todos los profesionales que "se habían acostumbrado" al panorama actual configurado por la guerra arancelaria de Trump, cuyos principios básicos fueron anulados por el Tribunal Supremo en su dictamen del viernes.

El alto tribunal invalidó el efecto de los aranceles iniciales de Trump, ordenados bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), pero el presidente estadounidense ha proclamado estos nuevos gravámenes bajo otro instrumento como es la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que capacita al mandatario para imponer aranceles máximos del 15% por un periodo inicial de 150 días. Pasado ese tiempo, sin embargo, los aranceles solo podrán ser prorrogados con el consentimiento del Congreso de EEUU.

Por lo demás, y en lo referente a las informaciones que especulaban con una posible salida adelantada de su cargo antes de octubre de 2027, Lagarde ha insistido ante las cámaras de CBS que su "escenario base" pasa por llegar hasta el final.

"Estoy comprometida con una misión, y mi misión es la estabilidad de precios y la estabilidad financiera. Quiero que el euro, del que somos custodios, sea fuerte y esté preparado para el futuro", ha indicado.

"Creo que hemos logrado muchas cosas. La inflación se encuentra en el objetivo, el crecimiento es aceptable, no brillante, pero resiste, y el desempleo está en su nivel más bajo histórico. Pero necesitamos consolidarlo todo. Y mi escenario base es que me llevará hasta el final de mi mandato. Y los electores de cualquier país del mundo toman sus decisiones, y esas decisiones deben ser respetadas: yo todavía no he terminado", ha sentenciado.