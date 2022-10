Lapid advierte de que los lazos militares entre Rusia e Irán ponen "al mundo entero en peligro"

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Yair Lapid, ha advertido este jueves de que la colaboración militar entre Rusia e Irán, por el presunto uso de drones fabricados en Irán por parte de Moscú para atacar Ucrania representa un peligro global.

"Naturalmente, pensamos que las relaciones entre Rusia e Irán son un problema grave no solo para Israel, sino también para Ucrania, Europa y el mundo entero", ha declarado Lapid a la cadena de televisión RTVi, según ha recogido el periódico israelí 'The Times of Israel'.

Lapid ha asegurado que es "absolutamente inaceptable" que Teherán haya entregado drones para que sean utilizados por las tropas rusas. "Irán es un estado terrorista peligroso, y el hecho de que Rusia haga negocios con él pone en peligro al mundo entero", ha reiterado.

Posteriormente, el premier israelí ha hablado con el ministro de Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleba, en medio de la crispación creada por la negativa del Ejecutivo israelí de proporcionar armas.

Kuleba ha indicado que ha reiterado la solicitud de Kiev para que Jerusalén proporcione sistemas y tecnología de defensa aérea y antimisiles.

A su vez, ha asegurado haber informado a Lapid del "sufrimiento indescriptible, la pérdida de vidas y la destrucción causada por los misiles rusos y drones de fabricación iraní", ha expresado en su perfil de la red social Twitter.

Por su parte, Lapid no ha hecho referencia al tema de la ayuda militar, sin embargo, le ha trasladado su "profunda preocupación por los lazos militares entre Irán y Rusia", según ha publicado él mismo en un mensaje en Twitter.

El Gobierno de Israel aclaró este miércoles que no dará ningún tipo de arma a Ucrania, a la que sólo ha ofrecido ayuda para mejorar su sistema de alerta frente a los ataques rusos.

"Nuestra política con Ucrania no cambiará", dijo el ministro de Defensa, Benny Gantz, en un encuentro con embajadores de países de la UE en el que atribuyó la negativa a enviar armamento a "limitaciones" y a "distintas consideraciones operativas", según 'The Jerusalem Post'.

Así, sólo se ha ofrecido a "ayudar a desarrollar un sistema de alerta temprana para salvar vidas", lo que implicaría trasladar a Ucrania la experiencia de Israel en los avisos frente a ataques como los lanzados desde la Franja de Gaza.