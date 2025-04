Lavrov acusa a la "burocracia de Bruselas" de "renovar la ideología nazi"

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha acusado este domingo a la "burocracia de Bruselas" de ser la principal responsable de un intento "incomprensible" de "renovar la ideología nazi".

"No hay palabras para calificar este fenómeno. De verdad. No es ironía. Es incomprensible cómo la Unión Europea quiere renovar la ideología europea del nazismo", ha afirmado en referencia la ausencia de líderes occidentales en las celebraciones del Día de la Victoria en Moscú, el próximo 9 de mayo, aniversario de la derrota nazi en la Segunda Guerra Mundial.

"La quieren revivir donde nació, fue destruida, estrictamente prohibida por el Tribunal de Nuremberg, también en territorio europeo. Ahora está siendo revivida con los líderes de la burocracia de Bruselas a la cabeza", ha añadido en declaraciones a la televisión pública rusa VGTRK.

Lavrov ha advertido que "haremos todo lo posible para que esta ideología no 'levante cabeza' y que sea destruida de una vez por todas" para que Europa "regrese a sus valores, que no corte a todos por el mismo patrón, que no ponga en armas a todos, que no azuce contra los competidores, contra quienes no comparten los valores, puntos de vista y convicciones de los líderes europeos, los 'führer' o los comisarios", ha argumentado.

El jefe de la diplomacia rusa ha subrayado que son mayoría quienes en Europa no quieren "renunciar a sus raíces y someterse a una burocracia y menos a una con un sabor abiertamente nazi".