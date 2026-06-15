Lavrov afirma que desean conocer cómo EEUU desarrollará su propuesta para Ucrania acordada en Anchorage

Sergei Lavrov, ministro de Exteriores de Rusia. - Europa Press/Contacto/Valery Sharifulin

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha declarado este lunes que esperan conocer de boca de los enviados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su próxima reunión, como Washington pretende implementar los acuerdos sobre Ucrania alcanzados en la cumbre de Anchorage de 2025.

"Esperamos que informen sobre cómo los estadounidenses planean implementar los acuerdos basándose enteramente en su propuesta", ha dicho Lavrov, a la espera del encuentro en Moscú, aún sin fecha confirmada, con los enviados especiales de Trump, Steven Witkoff y su yerno Jared Kushner.

Lavrov ha incidido en que el presidente ruso, Vladimir Putin, ha recordado que están comprometidos con la propuesta sobre Ucrania que presentó Trump en aquella cumbre celebrada en agosto del año pasado en esta localidad de Alaska.

En ese sentido, esperan que "se implemente la posición acordada sobre la base de la propuesta estadounidense", ha dicho Lavrov, según ha recogido la agencia Interfax.

Las autoridades rusas revelaron hace unos días que está previsto un encuentro con los emisarios de Estados Unidos para este mes de junio, una vez ya conversaron con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. La guerra de Ucrania será uno de los principales temas en la cumbre del G7 que se celebra esta semana en Evian.