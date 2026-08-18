Lavrov asegura que Rusia y Corea del Norte colaboran para crear un "nuevo orden mundial" basado en la multipolaridad

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en una imagen de archivo
El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Sergei Karpukhin
Europa Press Internacional
Publicado: martes, 18 agosto 2026 3:53
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MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha afirmado este lunes que Moscú y Corea del Norte colaboran para crear un "nuevo y justo orden mundial" basado en los principios de la multipolaridad, la igualdad y la toma en consideración de los intereses de ambos países.

"Hoy, Moscú y Pyongyang se mantienen unidas en su apoyo a la creación de un nuevo y justo orden mundial basado en los principios de la multipolaridad, la igualdad genuina y la consideración de los intereses nacionales", ha sostenido Lavrov en un mensaje dirigido a su par en Corea del Norte, Choi Son Hui, recogido por la agencia de noticias rusa TASS.

A renglón seguido, el jefe de la diplomacia rusa ha puesto de manifiesto la intención de Moscú de "seguir persiguiendo con firmeza el rumbo trazado" por los líderes de Rusia y Corea del Norte, Vladimir Putin y Kim Jong Un, respectivamente, "hacia la profundización integral de la cooperación ruso-coreana" que, ha sostenido, "beneficia" a ambos países y "contribuye a la seguridad regional e internacional".

Las relaciones entre Moscú y Pyongyang se han estrechado significativamente desde la firma, en junio de 2024, del tratado de "asociación estratégica integral" suscrito por Putin y Kim, un acuerdo que ha impulsado la cooperación bilateral en distintos ámbitos.

Desde entonces, Corea del Norte ha reforzado su respaldo a Rusia en el contexto de la guerra en Ucrania, incluido el envío de miles de efectivos, según han denunciado Ucrania y sus aliados occidentales, mientras ambos países han intensificado también sus contactos políticos y diplomáticos.

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