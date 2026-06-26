Lavrov pide a EEUU "aclarar" la situación en torno a las propuestas que Rusia aceptó en Anchorage

Sergei Lavrov, ministro ruso de Exteriores. - Europa Press/Contacto/Yevgeny Messman

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha instado a Estados Unidos a "aclarar toda esta situación" en torno a las propuestas sobre Ucrania que Washington presentó en la cumbre de agosto del año pasado en Anchorage, Alaska, que Moscú aceptó y que en los últimos tiempos parecen haber caído en saco roto.

"Es necesario aclarar toda esta situación. Pero lo cierto es que las propuestas estadounidenses se debatieron en Alaska y fueron aceptadas por la parte rusa", ha dicho Lavrov este viernes, después de que su homólogo estadounidense, Marco Rubio, declarara en su visita a Bahréin "que no hubo ningún acuerdo" en Anchorage.

"Cuando mi colega Rubio dice que en Alaska solo hubo propuestas, pero ningún acuerdo, esto me plantea interrogantes sobre qué entendemos por acuerdo", ha dicho Lavrov, quien ha remarcado de nuevo que el presidente ruso, Vladimir Putin, aceptó la ideas planteadas por la parte estadounidense, según recoge la agencia TASS.

En ese sentido, el jefe de la diplomacia rusa ha valorado que evitar referirse a aquello como un acuerdo, cuando Putin expresó ante el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su conformidad con esas fórmulas, "no resulta muy elegante".

Lo que ocurrió en esta ciudad de Alaska en agosto de 2025 se ha convertido en los últimos tiempos en fuente de opuestas interpretaciones entre Washington y Moscú, que apela a lo que ha dado como a conocer como 'espíritu de Anchorage' para poner fin de la guerra en Ucrania tras el supuesto consenso alcanzado.

Así, Rusia señala que Putin confirmó en aquella cumbre el plan de 27 puntos presentado por Estados Unidos, que previamente había sido entregado en Moscú de manos del enviado especial Steve Witkoff para su análisis, entre los cuales está el control del Donbás a cambio de congelar las líneas del frente actuales.

Sin embargo, Marco Rubio ha explicado que no se firmó ningún tipo de acuerdo vinculante y que en caso de que así hubiera sido, la guerra ya habría concluido.