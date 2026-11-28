Archivo - El comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), Philippe Lazzarini - Niyi Fote / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA), Philippe Lazzarini, ha denunciado que la población de la Franja de Gaza continúe sufriendo ataques mortales a diario, pese al alto el fuego acordado en octubre de 2025, y ha advertido de que la violencia está quedando cada vez más fuera del foco internacional.

"Matar es una rutina en Gaza", ha lamentado Lazzarini, quien ha señalado que cinco trabajadores humanitarios han muerto solo esta semana, después de que menos dos Médicos Sin Fronteras (MSF) perdieran la vida en un ataque perpetrado por el Ejército de Israel contra un centro médico gestionado por la ONG en la ciudad de Gaza, en el norte del enclave.

El responsable de la agencia de Naciones Unidas ha asegurado además que las fuerzas israelíes matan diariamente a una media de cuatro personas, incluidos menores de edad. "Esto no es un alto el fuego, es una guerra contra el pueblo de Gaza, una guerra que se está volviendo casi invisible", ha criticado.

Lazzarini ha relacionado esta falta de visibilidad con la escasa cobertura informativa del conflicto y la prohibición que continúa impidiendo la entrada de medios de comunicación internacionales en el enclave palestino.

Sus declaraciones se producen después de que dos trabajadores palestinos de MSF, identificados como Ahmed Abú Hasira y Muath Subh, murieran en un bombardeo israelí contra una clínica de la organización situada cerca del hospital Al Shifa. Ambos desempeñaban labores de vigilancia en las instalaciones, cuya ubicación, según la propia ONG, había sido comunicada previamente al Ejército israelí.

El Ejército israelí confirmó posteriormente la operación contra los dos trabajadores, si bien negó haber bombardeado el hospital o provocado daños en las infraestructuras sanitarias. Asimismo, justificó la actuación por su objetivo de combatir la supuesta "infiltración de Hamás en organizaciones internacionales".