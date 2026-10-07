Le Pen acusa a Macron de despreciar a la Policía durante las manifestaciones de estudiantes

Agentes de la Policía francesa detienen en París a un participante en las protestas de estudiantes, a 6 de octubre de 2026 - Gérard Cambon / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La líder ultraderechista francesa Marine Le Pen ha acusado al presidente del país, Emmanuel Macron, de ponerse "siempre" del lado de "quienes atacan a la Policía" en medio de la crisis desatada por las manifestaciones estudiantiles que estallaron el mes pasado en el país, marcadas por la dureza de la actuación policial hasta el punto de que el Gobierno francés ha prohibido este mismo miércoles a las fuerzas de seguridad del Estado el empleo de granadas aturdidoras.

El catalizador de esta decisión ha sido la mutilación de un joven manifestante de 15 años que perdió este pasado lunes una de sus manos después de que un antidisturbios le disparara con uno de estos proyectiles durante una protesta en la ciudad de Lens, en un incidente cuyas circunstancias exactas están bajo investigación.

Le Pen, durante una visita a un encuentro ganadero en la región de Auvernia, ha denunciado que el presidente francés parece ponerse en contra de la Policía en sistema. "No es la primera vez que ocurre algo así. Durante sus dos mandatos ha culpado en muchas ocasiones a la Policía, y muchas veces ha expresado su desencanto con nuestros agentes", ha declarado la líder de Agrupación Nacional, ahora mismo en cabeza de las encuestas a las elecciones presidenciales de 2027.

La política ultraderechista también ha atacado duramente al partido de izquierda La Francia Insumisa (LFI), cuyos diputados han acompañado a los manifestantes en varias marchas para vigilar la actuación policial hasta el punto de que uno de sus exponentes más destacados, el alcalde del municipio de Saint-Denis, Bally Bagayoko, ha llegado incluso a encararse con los antidisturbios para proteger a los concentrados.

Para Le Pen, La Francia Insumisa se está dedicando a "multiplicar las noticias falsas y culpar a la Policía". "No sé cómo es posible que un partido político haga creer que la Policía actúa de forma violenta contra los jóvenes", ha manifestado, "cuando todas sus acusaciones fueron inmediatamente contradichas por los distintos agentes encargados de estos asuntos".

Le Pen ha ratificado en último término su respaldo absoluto a la labor policial al aconsejar a las fuerzas de seguridad que "sigan haciendo su trabajo, porque las condiciones son bastante difíciles" y denunciar a Macron de comportarse como un hipócrita en relación a protestas anteriores como las protagonizadas por los "chalecos amarillos" por las subidas de los combustibles en 2018.

"Cuando él (Macron) y algunos de su séquito estaban encerrados en el Elíseo, muy preocupados de que los 'chalecos amarillos' pudieran entrar, ahí estaba muy contento de encontrarse a la Policía", ha concluido.