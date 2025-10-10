Le Pen denuncia un espectáculo "patético" por la exclusión de la ultraderecha de las negociaciones de gobierno

La Francia Insumisa, también excluida, considera las conversaciones una pérdida de tiempo e insiste a Macron en que convoque elecciones

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La líder de la ultraderechista Agrupación Nacional, Marine Le Pen, ha denunciado el "patético espectáculo" que está ocurriendo este viernes en el Elíseo, donde el presidente de Francia, Emmanuel Macron, abandera las conversaciones para elegir nuevo primer ministro caracterizadas también por la ausencia del partido izquierdista La Francia Insumisa (LFI).

"Espectáculo angustioso, desesperado y patético", ha descrito Le Pen ante los medios franceses antes de insistir a Macron que convoque elecciones "como única solución para cambiar el rumbo" porque "nada bueno puede salir de esta reunión de vendedores de alfombras".

El líder de LFI, Jean-Luc Mélenchon, también ha criticado la "pérdida de tiempo" que representa esta nueva reunión y, al igual que Le Pen, ha planteado abiertamente la convocatoria de elecciones. "Por qué salvar a Emmanuel Macron, un soldado perdido en sus aberraciones y en el naufragio de su mandato", ha lamentado Mélenchon.

El primer ministro en funciones de Francia, Sébastian Lecornu, dimitió el lunes a primera hora tras admitir que "no se dan las condiciones para gobernar" en medio de enormemente difíciles conversaciones presupuestarias.

Se trata de la cuarta baja en apenas un año, tras la de Gabriel Attal en septiembre de 2024, la de Michel Barnier en diciembre de ese mismo año y la de François Bayrou hace menos de un mes.