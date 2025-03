Le Pen denuncia "indignada" la "decisión política" del tribunal que la inhabilita como candidata presidencial

La dirigente ultraderechista confirma que recurrirá la sentencia, aunque reconoce que la resolución llegaría "demasiado tarde"

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La líder del partido ultraderechista francés Agrupación Nacional, Marine Le Pen, ha denunciado la condena dictada este lunes por un tribunal por malversación de fondos públicos como una "decisión política" para impedir que se presente a las elecciones presidenciales de 2027.

"Este juicio montado por nuestros rivales políticos se basa en argumentos que no se sostienen. Es solo una diferencia de criterio administrativa con el Parlamento Europeo. No hay enriquecimiento personal. No hay corrupción", ha afirmado Le Pen en una entrevista con la cadena TF1.

La líder ultraderechista ha lamentado así la "interferencia en la elección de los franceses" que se produce con esta decisión judicial que implica su inhabilitación.

Para Le Pen, "el estado de derecho ha sido completamente violado" por su inhabilitación y ha defendido su derecho a presentarse como candidata "conforme recoge la Convención Europea de los Derechos Humanos". "No me han inhabilitado a mí, sino a los votos de millones de franceses", se ha lamentado.

La propia Le Pen ha confirmado que recurrirá la sentencia, aunque ha reconocido que este tipo de procesos tarda entre 18 meses y dos años en fallarse. "Sería demasiado tarde, (pero) hay una vía. Es estrecha, pero existe. Millones de franceses creen en mí", ha argüido en referencia a un recurso que presentará "lo antes posible". "Voy a recurrir porque soy inocente (...). Es obvio que somos todos inocentes y queremos que se reconozca esa inocencia", ha apuntado.

"No estoy desmoralizada. Estoy igual que vosotros, escandalizada. Estoy como vosotros, indignada. Pero esta indignación, esta sensación de injusticia va a servir de motor extra para luchar", ha remachado.

En cuanto a la posibilidad de que sea Jordan Bardella, actual presidente de Agrupación Nacional, el candidato presidencial, Le Pen ha señalado que "es un tremendo activo del partido, pero no voy a dejarme eliminar así", en respuesta a una pregunta sobre la opción de que Bardella sea presidente y ella, primera ministra.

Le Pen ha sido condenada este lunes a cuatro años de prisión, dos de ellos en firme y a cumplir bajo libertad vigilada, a pagar una multa de 100.000 euros y a cinco años de inhabilitación por liderar una trama con la que desvió 2,9 millones de fondos europeos para pagar a trabajadores de su partido haciéndoles pasar por asistentes de los eurodiputados de Agrupación Nacional entre 2004 y 2016.

En total han sido 23 las personas condenadas a penas de entre seis meses y cuatro años de cárcel, como es el caso de Le Pen, que ha recibido el castigo más duro, acompañadas de multas e inhabilitación, si bien en algunos casos ha quedado en suspenso. Sólo un acusado ha sido absuelto.