Leavitt insiste en las "discrepancias" con Irán tras la reunión en Ginebra

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha insistido este miércoles en la existencia de "muchas discrepancias" entre los gobiernos de Estados Unidos y de Irán sobre el programa nuclear de este último país, un día después de que representantes de las dos administraciones hayan concluido la segunda ronda de negociaciones en Ginebra, Suiza.

"Creo que ayer la Administración y el Departamento de Estado les informaron de que hubo algunos avances, pero aún hay mucha discrepancia en algunos temas. Creo que se espera que los iraníes nos presenten más detalles en las próximas semanas. Por lo tanto, el presidente seguirá observando la evolución de esto", ha señalado en una rueda de prensa en la que ha reiterado que el presidente estadounidense, Donald Trump "ha sido muy claro: con respecto a Irán o a cualquier país del mundo, la diplomacia siempre es su primera opción".

En alusión a un eventual ataque de Washington contra Teherán ante la falta de acuerdo que satisfaga al primero, la portavoz Leavitt ha vuelto a advertir a las autoridades iraníes de que serían "muy inteligentes" si alcanzan un acuerdo con la Administración Trump, quien está "hablando con mucha gente, principalmente con" su gabinete de seguridad nacional.

En esta línea, ha defendido que "el presidente se toma muy en serio" estas conversaciones con sus asesores y que "siempre piensa en lo que más conviene a Estados Unidos, a nuestras Fuerzas Armadas, al pueblo estadounidense". "Así es como toma decisiones con respecto a cualquier tipo de acción militar", ha asegurado.