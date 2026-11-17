Archivo - El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, y la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi. - POOL / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, y la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, han destacado este martes durante un encuentro en Manila, la capital de Filipinas, la creciente cooperación económica entre los dos países, que gozan ahora de una de las mejores relaciones bilaterales de su historia.

La reunión, que ha tenido lugar en los márgenes de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), constituye la cuarta reunión bilateral entre las partes desde que la primera ministra japonesa asumió el cargo en octubre del año pasado. Desde entonces, las partes han intercambiado visitas.

"Gracias a sus esfuerzos, las relaciones entre Corea del Sur y Japón son más prometedoras que nunca", ha declarado Lee durante la reunión, a medida que la opinión pública apoya estos contactos y una mejora de las relaciones entre los dos países, según informaciones de la agencia de noticias Yonhap.

Así, ha insistido a Takaichi para que profundice "aún más la cooperación en diversos ámbitos", al tiempo que ha destacado la necesidad de avanzar en las "cuestiones difíciles" que limitan el desarrollo de los lazos entre los dos líderes, que han hablado a su vez de cuestiones de relevancia internacional y asuntos regionales, tal y como ha aclarado el portavoz de Lee, Kim Sung Wan.

Ambos han defendido que los dos países son "socios importantes para la cooperación en relación con las cadenas de suministro y la seguridad energética" en un contexto de crisis internacional, especialmente a raíz de la guerra en Oriente Próximo.

Por su parte, Takaichi ha subrayado la importancia de las relaciones entre Corea del Sur y Japón, la cual es ahora mayor en un contexto de "crecientes retos para el entorno de seguridad internacional". Además, ha expresado su esperanza de que ambos países sigan desarrollando sus vínculos a través de la diplomacia itinerante.