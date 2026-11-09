Letonia acusa a Rusia de cometer un genocidio contra Ucrania

Archivo - La ministra de Asuntos Exteriores de Letonia, Baiba Braze - Edijs Palens / Xinhua News / Europa Press

MADRID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Asuntos Exteriores de Letonia, Baiba Braze, ha denunciado este lunes ante el Consejo de Seguridad de la ONU que Rusia está perpetrando "atrocidades" constitutivas de genocidio con su ofensiva militar en Ucrania.

"Estas atrocidades son constitutivas de actos que definen el genocidio y están claramente especificados en el Artículo 2 de la Convención sobre el Genocidio", ha afirmado Braze en su intervención ante el máximo organismo de la ONU.

En concreto ha mencionado la "violencia sexual generalizada" con violaciones de mujeres con casos documentados de víctimas de 82 y cuatro años, así como "violaciones en grupo".

"Rusia está propiciando las condiciones para provocar la destrucción física de los ucranianos", ha resaltado. Así, ha mencionado el "quinto invierno de guerra", los ataques contra la infraestructura ucraniana y contra edificios civiles.

Braze ha denunciado en particular la situación de los 1,6 millones de menores que permanecen en los territorios ucranianos controlados por Rusia y su "militarización". "Niños de hasta 14 años están siendo preparados para combatir contra su propio país", ha asegurado.

Asimismo ha criticado el "desplazamiento forzoso de niños ucranianos", hasta 20.651 casos de menores enviados a Rusia o a territorios controlados por Rusia, lo que "supone un crimen de guerra" cuya "responsabilidad directa" recaería en el presidente ruso, Vladimir Putin, y su Comisario para los Derechos de la Infancia.