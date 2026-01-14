Líbano anuncia que la cumbre en apoyo al Ejército ante el desarme de Hezbolá se celebrará el 5 de marzo en París

Militares del Ejército libanés inspeccionan la zona tras un ataque perpetrado por Israel - Europa Press/Contacto/Ali Hashisho

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Líbano ha informado este miércoles que la cumbre internacional organizada por Francia, Estados Unidos y Arabia Saudí para apoyar al Ejército libanés en el marco del proceso de desarme del partido-milicia chií Hezbolá y el monopolio efectivo de las armas por parte del Estado se celebrará el 5 de marzo en la capital francesa, París.

La portavoz de la Presidencia, Najat Charafedine, ha explicado que la fecha se ha decidido durante una reunión celebrada en el Palacio de Baabda a la que han asistido representantes de la iniciativa, entre ellos el enviado francés para Líbano, Jean-Yves Le Drian, y el asesor del ministro de Exteriores saudí, Yazid bin Farhan.

Charafedine ha confirmado ante la prensa que la cumbre será inaugurada por el presidente de Francia, Emmanuel Macron. La iniciativa ha sido apoyada también por Egipto y Qatar, que forman parte del llamado Comité Quinteto, una alianza que fue creada para ayudar a Líbano a superar el vacío presidencial antes de la elección en enero de 2025 del jefe del Ejército, Joseph Aoun, como nuevo mandatario.

El ministro de Exteriores francés, Jean Noel Barrot, anunció en diciembre que la cumbre se llevaría a cabo en febrero tras una reunión celebrada en París entre representantes de la iniciativa, que sirvió para ultimar detalles de cara a la creación de un mecanismo para el desarme de Hezbolá, a propuesta de Estados Unidos.

El Ejército ha anunciado recientemente que ha logrado el control del territorio al sur del río Litani tras desmantelar túneles y otras infraestructuras militares del grupo, así como armamento y municiones. Esto excluye, no obstante, "las tierras y puntos que siguen bajo ocupación israelí".

Israel ha criticado que el grupo "se rearma más rápidamente de lo que es desarmado". El partido-milicia, en cambio, ha rechazado cualquier desarme sin el fin de la ocupación israelí de Líbano y ha reclamado a las autoridades que trabajen para lograr que Israel cumpla con el alto el fuego pactado en noviembre de 2024.

Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego, argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá. El acuerdo contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano, si bien el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino.