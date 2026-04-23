Líbano condena "los ataques de Israel contra periodistas" tras la muerte de una reportera en el sur del país

Archivo - El primer ministro de Líbano, Nawaf Salam - FRANK VAN BEEK - Archivo

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Líbano, Nawaf Salam, ha condenado en la madrugada de este jueves "los ataques de Israel contra periodistas", que ha definido como "práctica sistemática" en el sur del país, tras la muerte de una reportera libanesa en un bombardeo israelí este mismo miércoles en la localidad interior de Tiri, próxima a la frontera con Israel, donde han fallecido otras dos personas.

"Los ataques de Israel contra periodistas en el sur (libanés) mientras desempeñan su labor profesional ya no son incidentes aislados, sino que se han convertido en una práctica sistemática que condenamos y rechazamos, al igual que la condenan y rechazan todas las leyes y normas internacionales", ha denunciado el mandatario en una publicación en sus redes sociales.

A este respecto, Salam ha sumado a "los ataques contra periodistas, la obstaculización del acceso de los equipos de socorro a ellos e incluso los nuevos ataques contra sus posiciones tras la llegada de dichos equipos", aseverando que estas acciones "constituyen crímenes de guerra tipificados".

En este contexto, el primer ministro libanés ha asegurado que su país "no escatimará esfuerzos para perseguir estos crímenes ante los organismos internacionales pertinentes".

Por último, Salam ha querido expresar sus condolencias a la familia y amigos de la periodista fallecida, Amal Jalil, y al diario libanés 'Al Ajbar', del que formaba parte. A su vez, también ha deseado una pronta recuperación a su compañera de profesión y de cobertura, Zeinab Faraj, que había acudido con Jalil a la localidad de Tiri, donde permanecieron asediadas durante horas ante los bombardeos israelíes, que han dejado otras dos víctimas mortales.