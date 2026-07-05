Líbano informa de la muerte de dos personas en ataques israelíes en 24 horas a pesar del alto el fuego

Archivo - Zona bombardeada por Israel en Tiro, en el sur de Líbano (archivo) - Europa Press/Contacto/Abdul Kader Al Bay - Archivo

MADRID 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto y cuatro más han resultado heridas en Líbano como consecuencia de ataques del Ejército israelí en las últimas 24 horas a pesar del alto el fuego formalmente en vigor, con lo que suman ya 3.304 los fallecidos desde el pasado 2 de marzo, cuando se reanudaron los combates entre las fuerzas israelíes y las milicias del partido chií Hezbolá, tres días después del estallido de la guerra de Irán.

El último balance del Centro de Operaciones de Emergencias del Ministerio de Sanidad libanés ha precisado que los bombardeos israelíes han dejado 4.304 muertos y 12.203 heridos en todo el país, pero especialmente en el sur, escenario de constantes bombardeos israelíes contra las poblaciones de una región que ha invadido parcialmente para, argumenta el Ejército israelí, crear una "zona de seguridad" que proteja a las comunidades del norte de Israel.

Por contra, el Gobierno libanés ha denunciado que buena parte de estos bombardeos tienen un carácter indiscriminado e incluso han ido deliberadamente dirigidos contra civiles y militares.

Las tensiones en torno a las acciones de Israel en Líbano, acompañadas de advertencias desde Teherán sobre que estos hechos suponen violaciones del preacuerdo firmado con Washington y podrían dar al traste con el proceso de paz en Oriente Próximo, han sido uno de los puntos de fricción de los recientes contactos y ha llevado incluso a diversos encontronazos públicos entre Israel y Estados Unidos.