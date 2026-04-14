Líbano presenta una queja ante la OMI por un ataque israelí contra un puerto civil en el sur del país

Archivo - Humo tras un ataque israelí en la ciudad de Naqura, en Líbano - Europa Press/Contacto/Ali Hashisho - Archivo

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes de Líbano, Fayez Rasamni, ha presentado una queja ante la Organización Marítima Internacional (OMI) para protestar por un ataque perpetrado por el Ejército israelí contra el puerto sureño de la ciudad de Naqura, en el distrito de Tiro.

"Atacar y destruir el puerto pesquero en la ciudad sureña de Naqura, que es un puerto civil dedicado a servir a los pescadores locales y constituye su principal fuente de sustento, es una violación de los principios, leyes y acuerdos internacionales", reza un comunicado del Ministerio difundido en redes sociales.

Rasamni ha informado de que se ha transmitido una queja a la OMI y ha instado a la organización a "actuar" tras un ataque que "viola el Derecho Internacional y los convenios internacionales", además de que provocó "la paralización total de la actividad marítima en la zona".

En este sentido, ha pedido a la OMI que tome todas "las medidas necesarias, dentro de sus competencias, para proteger las instalaciones marítimas civiles y evitar que se repitan este tipo de ataques y que se agraven sus efectos humanitarios y económicos".

Israel lanzó el 2 de marzo una nueva ofensiva y posterior invasión terrestre de Líbano en respuesta al disparo de proyectiles por parte del partido-milicia chií Hezbolá en venganza por el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la guerra lanzada el 28 de febrero junto a Estados Unidos contra el país asiático.

Las autoridades libanesas han elevado en su último balance, publicado el lunes, a cerca de 2.100 los muertos por los ataques de Israel, que dejan además más de un millón de desplazados, mientras que al menos otras 200.000 personas han cruzado a la vecina Siria desde el 2 de marzo, de acuerdo a los datos del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR).