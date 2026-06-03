Liberadas varias personas tras ser tomadas como rehenes en un banco de California (EEUU)

Un vehículo de Policía en Bakersfield (California, EEUU) - DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE BAKERSFIELD

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía local de Estados Unidos ha confirmado este miércoles que varias personas que fueron tomadas como rehenes en un banco en el estado de California hace 15 horas han sido liberadas y que el sospechoso ha muerto tras un intercambio de disparos con agentes.

"El miércoles 3 de junio, aproximadamente a las 4:20, la situación que involucraba a rehenes ha concluido tras un tiroteo en el que participaron agentes del FBI", ha indicado el Departamento de Policía de la ciudad de Bakersfield en un comunicado.

Los rehenes han sido localizados "ilesos" y han recibido "atención médica". "El sospechoso involucrado en este incidente fue declarado fallecido en el lugar", ha indicado, agregando que la investigación sobre los hechos continúa y que una importante presencia policial permanecerá en la zona durante las próximas horas.

El sospechoso se atrincheró dentro de un edificio entre la avenida Chester y la calle 17 alrededor, lo que provocó una respuesta masiva de las fuerzas de seguridad en la que participaron también negociadores y agentes del FBI. La Policía había recibido una advertencia sobre la supuesta presencia de una bomba en el lugar de los hechos.