Liberado un cantante detenido la semana pasada en Nigeria por una canción considerada como "blasfema"

Las autoridades de Nigeria han liberado a un cantante detenido la semana pasada en el estado de Kano (norte), de mayoría musulmana, debido a una canción considerada como "blasfema" hacia la figura del profeta Mahoma.

El detenido, identificado como Ahmad Abdul, fue arrestado por la canción 'Barhama Gwaska', en la que se ensalza a una persona de nombra Barhama que tiene "extraordinarias cualidades", lo que desencadenó una catarata de denuncias a las autoridades.

El nombre de Barhama es una forma de referirse a Ibrahim en idioma hausa, utilizado en ocasiones para hacer referencia a Ibrahim Nyass, un senegalés que fundó la secta sufí tajaniya, que cuenta con seguidores en Kano, lo que ha derivado en detenciones por blasfemia.

El secretario ejecutivo de la Oficina de Censura de Películas y Vídeos de Kano, Ismaila Naaba Afakallah, ha resaltado que el hombre fue arrestado en un hotel en el que llevaba oculto dos días para evitar que fuera linchado por una turba.

"Ha sido liberado después de pedir disculpas por sus actos y prometer que no lo repetirá", ha manifestado, antes de indicar que no será juzgado, según ha informado el diario nigeriano 'Daily Trust'. "No estamos para detener a gente, queremos que se arrepientan y se rehabiliten", ha zanjado.

La detención de Abdul tiene lugar después de que un tribunal nigeriano ordenara en enero repetir el juicio contra un hombre condenado a muerte por blasfemia por una canción y pusiera en libertad a un menor de edad sentenciado a diez años de cárcel por estos mismos cargos, tras los fallos dictados el año pasado por una corte islámica de Kano.

El Tribunal Supremo de Kano indicó que el condenado a muerte, Yahaya Sharif-Aminu, debe volver a ser juzgado y volvió a enviar el caso ante el mismo tribunal islámico, si bien lo asignó a otro juez distinto al que emitió la sentencia previa.

Sharif-Aminu fue sentenciado después de que su canción, compartida a través de WhatsApp, provocara unas protestas en las que la vivienda familiar del cantante fue incendiada. Las críticas derivan de que en la canción alababa a un imam de la secta tijaniya, a la que pertenece, hasta el punto de situarle por encima de Mahoma.

En el estado de Kano, de mayoría musulmana, hay cortes seculares e islámicas, si bien estas últimas no usan la 'sharia' para juzgar a aquellos que no sean musulmanes. Desde que estos tribunales fueron reinstaurados en 1999 sólo se ha aplicado una de las sentencias de muerte que han dictado.