Liberado el disidente bielorruso Sergei Tijanovski previa mediación de EEUU

Lukashenko deja en libertad a 14 presos políticos tras la visita del enviado de Trump para Ucrania

El destacado opositor bielorruso Sergei Tijanovski ha sido puesto en libertad tras pasarse más de cinco años en la cárcel, según ha anunciado este sábado su mujer y gran exponente de la oposición, Svetlana Tijanovskaya, en una jornada en la que han sido liberados otros 13 presos políticos.

"Mi marido Sergei ha sido liberado. Es difícil describir la alegría que siento en mi corazón", ha manifestado Tijanovskaya tras recibir a su marido en la capital de Lituania, Vilna, antes de agradecer su trabajo de mediación al presidente de EEUU, Donald Trump, y a su enviado especial para Ucrania, Keith Kellogg.

My husband Siarhei is free! It’s hard to describe the joy in my heart.



Thank you, 🇺🇸 @POTUS, @SPE_Kellogg, @JohnPCoale, DAS Christopher W. Smith, @StateDept & our 🇪🇺 allies, for all your efforts.



We’re not done. 1150 political prisoners remain behind bars. All must be released. pic.twitter.com/MhngqBHFq3